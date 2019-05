Primavera, De Rossi: “Buon momento, la squadra è matura”. Darboe: “Partita difficile”

Dopo la vittoria in rimonta contro l’Udinese, l’allenatore della Roma Alberto De Rossi ha parlato della sfida ai microfoni di Roma TV:“Sono stati bravissimi. Avevamo visto le ultime tre sfide dei friulani e avevano giocato motivati. Nonostante l’esito negativo del loro campionato hanno raccolto ottimi risultati. Erano bravi nel palleggio, non buttavano mai il pallone. La partita è andata subito in salita ma i miei ragazzi sono stati maturi, consapevoli che senza perdere la testa potevano rimediare. Stiamo bene, è un momento buono. Stiamo recuperando anche gli infortunati. Si sta creando un’atmosfera particolare e questo dà grande carica e serenità”.

Ora il Chievo la prima avversaria delle final six.

“Sarà difficilissima. L’alternativa sarebbe stato il Cagliari: dove cadevamo, cadevamo male. Ora due giorni di riposo, poi ci inizieremo a preparare”.

La Roma ha il miglior attacco del campionato Primavera 1

“Siamo soddisfatti. Abbiamo concluso ad un punto dall’Inter al secondo posto che potevamo raggiungere con più fortuna. Con questo biennio, al secondo anno, siamo riusciti ad arrivare tra le prime 3, quindi è motivo di soddisfazione. Giochiamo anche con alcuni 2001. Questo risultato ci dà soddisfazione”.

Anche Darboe, autore del terzo gol ha parlato nel post della partita contro l’Udinese: “Era difficile perché loro alla fine stavano giocando bene. Abbiamo sofferto un po’ e pian piano siamo riusciti a riprenderla ripresa”.

Hai realizzato il tris, per te è la seconda rete stagionale.

“Questa volta è andata bene perché abbiamo vinto. L’altro l’ho segnato contro il Chievo: lì ero dispiaciuto perché alla fine mi hanno espulso e abbiamo perso”.

Il Chievo sarà proprio il prossimo avversario alle final six

“Adesso siamo pronti a incontrare qualsiasi squadra. All’andata abbiamo vinto, mentre al ritorno abbiamo perso. Questa volta la prepareremo molto bene”.

State bene fisicamente…

“Si, siamo pronti. Vediamo soltanto di vincere il campionato” Posizione anomala in campo per te…