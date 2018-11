Primavera, Cargnelutti: “Siamo entrati deconcentrati, forse la testa era al Real Madrid”

Non riesce a tornare alla vittoria la Roma Primavera. La Fiorentina passa al Tre Fontane dell’Eur per 2-1 grazie a due gol nel primo tempo. Non basta i rigore di Celar nel finale. Della gara ha parlato il difensore centrale giallorosso Riccardo Cargnelutti a Roma TV. Ecco le sue parole.

Partita che si può dividere tra primo e secondo tempo. Il risultato migliore sarebbe stato il pareggio.

Sicuramente, nel primo tempo non siamo entrati concentrati e abbiamo sbagliato parecchi palloni. Abbiamo sofferto la loro voglia di vincere.

Cosa vi ha detto De Rossi per farvi fare quella ripresa?

È mancato l’aspetto mentale, siamo entrati deconcentrati. Nello spogliatoio il mister ci ha detto di rientrare e che potevamo rientrare. Siamo rientrati convinti, la fortuna ci ha dato un solo gol che non è bastato.

Questa partita dimostra che in Primavera 1 ogni gara può essere un’insidia.

Dal momento della riforma il campionato è più difficile. Ci dobbiamo sempre impegnare per trovare i tre punti.

La testa era al Real Madrid?

Forse sì. Ma si deve giocare partita per partita, ora pensiamo al Real ma prima dovevamo pensare alla Fiorentina.