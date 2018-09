Primavera, Cangiano: “Grande reazione”. Bouah: “Siamo fortissimi”

La Primavera della Roma si riscatta dopo le prime due sconfitte stagionali e batte 7-1 il Milan. Mattatore della gara Cangiano, che segna una tripletta e porta il pallone a casa. Al termine della partita è stato intervistato da Sportitalia. Ecco le sue parole.

Grande vittoria

Una riposta alla prime due partite, siamo contenti della prestazione e del risultato. Ce l’abbiamo messa tutta, siamo partiti bene e abbiamo fatto una grande partita.

Una grande partita.

Sono contento dei tre gol ma abbiamo fatto tutti una grande prestazione.

Col Sassuolo avevate solo staccato la testa.

È stato un calo di concentrazione, sono sicuro non succederà più.

Poi anche Bouah, autore di un grandissimo gol in rovesciata, ha parlato a Roma TV.

Un risultato importante.

Siamo stati grandissimi, abbiamo giocato di squadra senza perdere la testa. Una vittoria che ci voleva, ora pensiamo al Chievo e andiamo avanti.

Stai trovando il gol con frequenza.

Sono contentissimo, anche per questo gol, non me lo sarei mai aspettato. Pensiamo al Chievo.

Non era facile riprendersi, come vi siete motivati?

Tornati da Madrid ci siamo messi sotto, pensando solo al Milan. Abbiamo fatto vedere che siamo una squadra fortissima.

Ora il Chievo, che squadra vi aspettate?

Abbiamo fatto già un’amichevole. È una buona squadra, non dobbiamo sottovalutare nessuno.