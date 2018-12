Trigoria, terapie per Lorenzo Pellegrini, Dzeko ed El Shaarawy. Individuale per De Rossi

La Roma riparte dal 2-2 contro l’Inter e mette nel mirino i 3 punti contro il Cagliari. Sabato prossimo arriva un’altra sfida da non poter fallire, con il quarto posto che adesso è lontano 5 punti. Nel pomeriggio la squadra giallorossa si è ritrovata a Trigoria agli ordini di Di Francesco. Da monitorare le condizioni dei tanti infortunati.

INFORTUNATI

Daniele De Rossi: problema al ginocchio destro, stop da valutare.

Edin Dzeko: problema al flessore sinistro, possibile rientro con la Juve.

Stephan El Shaarawy: problema al flessore destro, possibile rientro con la Juve.

Lorenzo Pellegrini: ricaduta muscolare al flessore della coscia destra, stop da valutare.

Ante Coric: risentimento muscolare al polpaccio, stop da valutare.

Rick Karsdorp: infiammazione ad una cicatrice, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Dopo il consueto riscaldamento in palestra, la squadra è scesa in campo per un lavoro tattico. Terapie per Dzeko, El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini. Individuale per De Rossi, Coric e Karsdorp.

PROBABILE FORMAZIONE

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick.