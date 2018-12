Trigoria, squadra tra palestra e campo. Individuale per De Rossi e Dzeko

Torna un po’ di sereno a Trigoria. La vittoria per 3-2 sul Genoa e il sorteggio fortunato contro il Porto hanno riportato qualche sorriso sui volti della Roma. Non c’è tempo però per distrarsi: sabato sera (ore 20.30) la delicatissima sfida contro la Juventus all’Allianz Stadium. Stamattina i giallorossi si ritrovano al Fulvio Bernardini e cominceranno a preparare la partita contro Cristiano Ronaldo. Da valutare le condizioni di Dzeko e De Rossi, che cercano di recuperare e scendere in campo nel match pre-natalizio.

INFORTUNATI

Edin Dzeko: problema al flessore sinistro, possibile rientro con la Juve.

Stephan El Shaarawy: problema al flessore destro, possibile rientro con la Juve.

Lorenzo Pellegrini: ricaduta muscolare al flessore della coscia destra, stop da valutare.

Luca Pellegrini: influenza, a rischio per il Genoa.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.15 – Squadra che si divide tra l’iniziale lavoro in palestra e sul campo. Lavoro individuale in campo per Dzeko, Lorenzo Pellegrini ed El Shaarawy, così come per De Rossi, vittima ieri di una sindrome influenzale.

PROBABILE FORMAZIONE

Tutto ruota intorno alla scelta del modulo e alle condizioni degli infortunati. Se la Roma dovesse tornare con la difesa a quattro, possibile che Santon giochi terzino con Florenzi spostato in avanti. Si attendono notizie da De Rossi e Dzeko: se dovessero recuperare in extremis, giocherebbero al centro del centrocampo e dell’attacco.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Florenzi, Zaniolo, Under; Dzeko.