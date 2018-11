Trigoria, seduta di rifinitura: Olsen e Manolas in gruppo. A parte Perotti, De Rossi e Pastore

Domani torna la Champions League. È la notizia migliore per la Roma, che ha dimostrato di sapersi trasformare in Europa. I giallorossi sono tornati subito al lavoro dopo la sconfitta contro l’Udinese. Di Francesco ha convocato i suoi ragazzi per la seduta di rifinitura in vista del match europeo contro il Real Madrid. Da verificare le condizioni di Manolas e Olsen: per entrambi c’è ottimismo. Non ci saranno sicuramente Pastore, De Rossi, Lorenzo Pellegrini e Perotti.

INFORTUNATI

Diego Perotti: problemi muscolari, stop da valutare.

Daniele De Rossi: problema al ginocchio destro, stop da valutare.

Javier Pastore: ricaduta al polpaccio, stop da valutare.

Lorenzo Pellegrini: lesione di primo grado al flessore della coscia destra, stop da valutare

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 16.10 – Consueto torello di riscaldamento per i giallorossi.

Ore 16.05 – La squadra comincia a scendere in campo per la seduta di rifinitura. Buone notizie per la Roma: Manolas e Olsen si allenaneranno con il gruppo. Individuale in campo per Perotti, mentre Pastore e De Rossi lavorano a parte in palestra. Terapie per Lorenzo Pellegrini.

Ore 16.00 – La squadra giallorossa è ancora in sala video. A breve scenderà in campo per dare il via alla seduta di rifinitura.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Real Madrid Di Francesco fa la conta degli infortunati. Non ci saranno Perotti, De Rossi, Pastore e con ogni probabilità Lorenzo Pellegrini. Proveranno a recuperare Olsen e Manolas, se non dovessero farcela giocheranno Mirante e Jesus. A centrocampo confermati Nzonzi-Cristante, davanti tornano Under e Dzeko, con il possibile inserimento di Zaniolo alle loro spalle.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.