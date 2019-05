Trigoria, seduta divisa tra atletica e parte tecnico-tattica. Dzeko a parte per un problema alla caviglia

La Roma continua a preparare la sfida con il Genoa, in programma domenica prossima alle 18. I giallorossi sono scesi in campo questa mattina a Trigoria per allenarsi agli ordini di Claudio Ranieri. Il tecnico ha perso per infortunio Kluivert (a forte rischio per domenica), ma spera di ritrovare De Rossi, che anche oggi ha svolto lavoro individuale insieme a Santon. A parte anche Dzeko per una botta alla caviglia rimediata ieri, che non desta però molte preoccupazioni allo staff medico. Il suo rientro in gruppo è previsto nei prossimi giorni.

INFORTUNATI

Justin Kluivert: lesione di primo grado all’adduttore destro, in dubbio per la sfida contro il Genoa.

Daniele De Rossi: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, in dubbio per la sfida con il Genoa.

Davide Santon: problema al bicipite femorale, probabile ritorno contro la Juve.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.20 – Fase di riscaldamento sul campo e parte atletica indirizzata a velocità e rapidità con cambi di ritmo e cambi di direzione. Successivamente si è passati alla parte tecnico-tattica, svolta sul Campo Testaccio. Possesso palla con due porticine da attaccare. La seduta è terminata intorno alle 12.45. Kluivert in miglioramento, ha svolto già oggi lavoro sul campo. Santon e De Rossi hanno fatto individuale, diviso tra parte atletica e lavoro col pallone. Problema alla caviglia per Dzeko dopo una botta rimediata ieri. L’attaccante ha svolto lavoro personalizzato e dovrebbe rientrare in gruppo nei prossimi giorni.

Ore 11.00 – Squadra in palestra per l’attivazione muscolare

PROBABILE FORMAZIONE

Per la sfida contro il Genoa, torneranno a disposizione gli squalificati Nicolò Zaniolo e Bryan Cristante. Quest’ultimo dovrebbe scendere in campo dal 1′ al fianco di Nzonzi. Il tecnico Claudio Ranieri sembra indirizzato nella scelta del 4-2-3-1, con Mirante confermato tra i pali. In difesa la classica linea a 4 con Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Davanti Lorenzo Pellegrini in vantaggio su Zaniolo e Pastore per il ruolo da trequartista. Under favorito su Perotti per prendere il posto dell’infortunato Kluivert sulla destra. Confermati Dzeko ed El Shaarawy.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.