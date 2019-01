Trigoria, scarico per chi ha giocato ieri. Manolas ed El Shaarawy tornano in gruppo

Archiviata la vittoria negli ottavi di Coppa Italia contro la Virtus Entella, la Roma torna a pensare al campionato: sabato 19 gennaio alle 15 i giallorossi sfideranno il Torino nella prima giornata del girone di ritorno. In vista del match contro i granata, nel pomeriggio Di Francesco ha richiamato i suoi ragazzi a Trigoria per cominciare a preparare la sfida. Da monitorare le condizioni dei tanti calciatori che affollano l’infermeria romanista.

INFORTUNATI

Daniele De Rossi: infiammazione alla cartilagine del ginocchio, da valutare.

Steven Nzonzi: lussazione del quarto dito del piede sinistro, stop da valutare.

Antonio Mirante: problema muscolare al polpaccio, stop da valutare.

Diego Perotti: risentimento muscolare al polpaccio sinistro, stop da valutare.

Juan Jesus: lesione al menisco interno del ginocchio destro, stop da valutare.

Alessandro Florenzi: sindrome influenzale, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 14.45 – La squadra giallorossa ha dato il via alla seduta di lavoro con il consueto riscaldamento in palestra. Chi ha giocato ieri contro l’Entella continuerà qui la sessione di scarico, mentre tutti gli altri scenderanno su campo Testaccio per proseguire l’allenamento con un lavoro atletico, partite a tema e partitella a metà campo. Manolas e El Shaarawy tornano in gruppo, ancora individuale per De Rossi e Nzonzi. Terapie per Mirante e Perotti, mentre Florenzi è out per influenza.