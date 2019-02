Trigoria, seduta di scarico per chi ha giocato ieri. A parte Jesus, Under e Perotti

Archiviato il pareggio di ieri sera contro il Milan, la Roma torna a Trigoria per cominciare a preparare la prossima sfida di campionato contro il Chievo Verona, in programma venerdì 8 febbraio alle 20.30. Assente mister Di Francesco (oggi a Francoforte per un incontro tra gli allenatori delle squadre di Champions League) e i 5 azzurri convocati da Mancini per lo stage in Nazionale: Cristante, El Shaarawy, Florenzi, Lorenzo Pellegrini e Zaniolo.

INFORTUNATI

Antonio Mirante: problema muscolare al polpaccio, stop da valutare.

Diego Perotti: postumi distrattivi al polpaccio sinistro, stop da valutare.

Juan Jesus: lesione al menisco interno del ginocchio destro, stop da valutare.

Cengiz Under: problema muscolare alla coscia destra, stop da valutare

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 14.45 – Roma al lavoro per il primo allenamento della settimana. Seduta di scarico per chi ha giocato ieri, normale allenamento per tutti gli altri con torello, lavoro atletico e partite a tema. Individuale per Jesus, Under e Perotti.