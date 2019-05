Trigoria, sala video e rifinitura tecnico-tattica in vista della Juve

Ultima sgambata prima della decisiva sfida di domani sera. La Roma continua il percorso di avvicinamento serrato verso lo scontro con la Juventus, un match fondamentale sia per la corsa Champions sia per l’onore giallorosso, dopo una stagione in chiaro scuro. Per l’impegno contro la squadra di Allegri, Claudio Ranieri recupera definitivamente De Rossi e Perotti.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 16.15 – Inizio con la consueta ricognizione in sala video per la squadra di Ranieri. Parte sul campo iniziata con riscaldamento e corsa, proseguita poi con la fase tecnico-tattica con il gruppo al completo.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro la Juve confermato in gran parte il blocco delle ultime partite. Davanti a Mirante disponibile Florenzi, che si posiziona accanto a Manolas, Fazio e Kolarov. Torna De Rossi, che può scalzare Nzonzi in mezzo al campo e sistemarsi accanto a Cristante. Sulla trequarti Ranieri ha alimentato il dubbio sul trequartista: Pastore insidia Pellegrini, mentre le certezze sono El Shaarawy e Dzeko. A destra si giocano una maglia in tre: Kluivert, Zaniolo e Under, col primo in risalita nelle ultime ore.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.