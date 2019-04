Trigoria, rifinitura prima del Cagliari. Manolas e Karsdorp in gruppo

Ultimo allenamento per la squadra di Ranieri prima della sfida di domani contro il Cagliari, snodo fondamentale della stagione in ottica Champions League. Seduta pomeridiana per i giallorossi, che ritrovano in gruppo sia Rick Karsdorp sia Kostas Manolas, attesi domani al provino decisivo per capire se verranno inseriti nella lista dei convocati. Rientro per il greco dopo i fastidi muscolari dei giorni scorsi, che lo avevano tenuto ai box anche nella partita con l’Inter.

INFORTUNATI

Daniele De Rossi: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, 2-3 settimane di stop.

Davide Santon: problema al bicipite femorale, due/tre settimane di stop.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 16.30 – Lavoro atletico e tattico per la squadra, che suda e corre sui campi di Trigoria agli ordini di Ranieri. Rientrano con il gruppo Kostas Manolas e Rick Karsdorp, mentre prosegue il lavoro individuale per De Rossi e Santon.

Ore 16.15 – La rifinitura comincia in sala video, dove la squadra si è riunita per studiare l’avversaria

PROBABILI FORMAZIONI

Per la sfida col Cagliari Ranieri ritroverà Manolas al centro della difesa, con il brasiliano Juan Jesus che rimarrà in panchina. Con le squalifiche di Cristante e Zaniolo, scelte obbligate in mediana con la coppia Pellegrini-Nzonzi, mentre prosegue sulla fascia destra il ballottaggio tra Kluiver e Under, con Ranieri che dovrebbe invece rilanciare il tandem pesante in attacco: Dzeko e Schick.

Roma (4-4-2): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Kluivert, Nzonzi, Pellegrini, El Shaarawy; Schick, Dzeko.