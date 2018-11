Trigoria, rifinitura: individuale per Perotti, Manolas e Pastore. Terapie per De Rossi – FOTO GALLERY

Sabato 24 novembre alla Dacia Arena è in programma il primo anticipo della 13^ giornata della Serie A tra Udinese e Roma. Oggi rifinitura per Di Francesco e la squadra, con ancora diverse le situazioni da monitorare. Da Perotti a De Rossi e passando per Pastore. Nel pomeriggio la partenza per Udine

INFORTUNATI

Diego Perotti: problemi muscolari, stop da valutare.

Daniele De Rossi: problema al ginocchio destro, stop da valutare.

Javier Pastore: ricaduta al polpaccio, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 10.30 – Questa mattina la Roma si è ritrovata al Bernardini per la rifinitura, prima della partenza per Udine. Di Francesco fa la conta degli infortunati. Solo terapie per Daniele De Rossi, che non ci sarà. Individuale per Pastore, Perotti e Manolas. Recuperato Marcano che si allena in gruppo.

PROBABILE FORMAZIONE

Spazio ancora al 4-2-3-1 con Olsen confermassimo tra i pali. In difesa, da destra verso sinistra, Florenzi, Fazio, Jesus o Manolas e Kolarov. Coppia di mediana obbligata con Nzonzi e Cristante. Sulla tre quarti ballottaggio a destra tra Under e Kluivert con l’olandese in vantaggio. A completare il reparto ci saranno Pellegrini ed El Shaarawy. In attacco dubbio Schick-Dzeko con il ceco che potrebbe cominciare dal primo minuto.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Kluivert, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Schick