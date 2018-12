Trigoria, rifinitura in vista dell’Inter: a parte De Rossi e Karsdorp. Terapie per Dzeko e Pellegrini

La Roma vuole rialzarsi. E per farlo deve necessariamente battere l’Inter nel posticipo di domani sera alle 20.30 allo stadio Olimpico. Di Francesco dovrà fare a meno di De Rossi, El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini, Dzeko e Coric. Recuperati invece Diego Perotti e Javier Pastore.

INFORTUNATI

Daniele De Rossi: problema al ginocchio destro, stop da valutare.

Lorenzo Pellegrini: lesione di primo grado al flessore della coscia destra, stop da valutare.

Edin Dzeko: problema al flessore sinistro, possibile rientro con la Juve.

Stephan El Shaarawy: problema al flessore destro, possibile rientro con la Juve.

Ante Coric: risentimento muscolare al polpaccio, stop da valutare.

Rick Karsdorp: infiammazione ad una cicatrice, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 15.15 – La Roma prepara la sfida con l’Inter. Prima lunga riunione in sala video per analizzare l’avversario, poi lavoro tattico sul campo. A parte De Rossi e Karsdorp: l’olandese è alle prese con un’infiammazione ad una vecchia cicatrice. Terapie per Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy e Dzeko.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro l’Inter è emergenza: in porta ci sarà Olsen, in difesa i dubbi sono Santon-Florenzi e Jesus-Fazio. Intoccabili Manolas e Kolarov. In mezzo al campo obbligate le scelte di Nzonzi e Cristante, davanti ci sarà Schick con Zaniolo trequartista e due tra Kluivert, Under e Florenzi (se dovesse giocare Santon terzino) sugli esterni.



Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick.