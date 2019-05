Trigoria, rifinitura in vista del Sassuolo: Pellegrini recupera, si ferma Manolas

La Roma è scesa in campo questa mattina per la rifinitura in vista del match con il Sassuolo, in programma domani. I giallorossi proveranno a conquistare tre punti per tenere viva la corsa Champions. Ranieri valuta la migliore formazione, con Pellegrini che lavora ancora a parte, ma ci sarà per il Sassuolo. Out invece Manolas, che ha subito un trauma distorsivo alla caviglia destra e a Reggio Emilia sarà assente.

INFORTUNATI

Kostas Manolas: trauma distorsivo alla caviglia destra. Salta il Sassuolo

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La seduta di rifinitura dei giallorossi è cominciata con il riscaldamento e proseguita con esercizi sulla rapidità e un lavoro tecnico-tattico. Ancora a parte Lorenzo Pellegrini, mentre Manolas esce malconcio dopo una botta alla caviglia

PROBABILE FORMAZIONE

Visto il possibile forfait di Manolas, Ranieri potrebbe affidarsi al Brasiliano Juan Jesus, con il resto della difesa confermato. Recuperato Lorenzo Pellegrini, che potrebbe però partire dalla panchina con spazio a De Rossi e Nzonzi. In avanti tutto sempre Dzeko ed El Shaarawy. Chance Under.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Jesus, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.