Trigoria, rifinitura in vista del Sassuolo: rapidità e lavoro tecnico-tattico. Pellegrini a parte

La Roma è scesa in campo questa mattina per la rifinitura in vista del match con il Sassuolo, in programma domani. I giallorossi proveranno a conquistare tre punti per tenere viva la corsa Champions. Ranieri valuta la migliore formazione, con Pellegrini che lavora ancora a parte ed è quindi in forte dubbio per la convocazione.

INFORTUNATI

Lorenzo Pellegrini: sovraccarico intorno a una cicatrice, in dubbio per il Sassuolo.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La seduta di rifinitura dei giallorossi è cominciata con il riscaldamento e proseguita con esercizi sulla rapidità e un lavoro tecnico-tattico. Ancora a parte Lorenzo Pellegrini.

PROBABILE FORMAZIONE

Difficile un recupero di Pellegrini, che potrebbe lasciare il posto a De Rossi. Confermata la difesa, così come Dzeko e El Shaarawy. Chance Under.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.