Trigoria, rifinitura in vista del Milan: palestra, poi lavoro atletico e tattico

Ultima seduta della Roma prima della delicata sfida con il Milan. Dopo la conferenza di Di Francesco i giallorossi si sono ritrovati in campo per mettere a punti gli ultimi dettagli per il match che vale un passo importante verso il quarto posto. Ancora a parte Mirante e Jesus, terapie per Under e Perotti.

INFORTUNATI

Antonio Mirante: problema muscolare al polpaccio, stop da valutare.

Diego Perotti: postumi distrattivi al polpaccio sinistro, stop di due settimane. Juan Jesus: lesione al menisco interno del ginocchio destro, stop da valutare.

Cengiz Under: problema muscolare alla coscia destra, stop di due settimane.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 15.00 – La seduta di rifinitura è iniziata in palestra. Successivamente la squadra si è spostata sul campo C, dove ha svolto lavoro atletico e tattico. Individuale per Jesus e Mirante, terapie per Under e Perotti

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Milan Di Francesco dovrà fare a meno di Nzonzi e Cristante, squalificati. A centrocampo, insieme a Pellegrini, dovrebbe tornare dal primo minuto De Rossi. Cambio in difesa, con Florenzi che può avanzare lasciando il posto a uno tra Santon e Karsdorp.

Roma (4-2-3-1) Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Pellegrini; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy, Dzeko.