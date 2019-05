Trigoria, prima seduta in vista di Sassuolo: squadra divisa in due gruppi

La Roma si è risvegliata con la notizia shock dell’addio di Daniele De Rossi. Due partite ancora, poi sarà addio. Difficile pensare al campo, ma i giallorossi si sono ritrovati oggi a Trigoria per il consueto allenamento mattutino. Nel mirino il match con il Sassuolo di sabato prossimo, per continuare a inseguire la Champions League. Out Pellegrini dopo l’infortunio alla coscia.

INFORTUNATI

Lorenzo Pellegrini: fastidio muscolare alla coscia destra, assenza da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La Roma si ritrova in campo per preparare la trasferta di Sassuolo. Gruppo diviso tra chi ha giocato domenica e chi no.

PROBABILE FORMAZIONE

Difficile un recupero di Pellegrini, che potrebbe lasciare il posto a De Rossi. Confermata la difesa, così come Dzeko e El Shaarawy. Chance Under.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzek0.