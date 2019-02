Trigoria, seduta tra palestra e tattica. A parte Manolas, Under, Perotti e Jesus – FOTO GALLERY

Dopo il pareggio con il Milan, la Roma ha ripreso la preparazione per la sfida contro il Chievo, in programma venerdì 8 febbraio alle 20.30 al Bentegodi di Verona visto poi l’impegno in Champions League di martedì contro il Porto. Oggi Di Francesco ha convocato i suoi alle 11 per la penultima seduta d’allenamento (domani la rifinitura prima della partenza).

INFORTUNATI

Antonio Mirante: problema muscolare al polpaccio, stop da valutare.

Diego Perotti: postumi distrattivi al polpaccio sinistro, stop da valutare.

Juan Jesus: lesione al menisco interno del ginocchio destro, stop da valutare.

Cengiz Under: problema muscolare alla coscia destra, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Squadra in campo per il penultimo allenamento prima della sfida contro il Chievo Verona. Dopo una sessione in sala video, i giallorossi hanno prima lavorato in palestra e poi sono scesi in campo per un focus tattico. Lavoro individuale per Under, Perotti e Jesus. Individuale programmato per Manolas.

PROBABILE FORMAZIONE

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Schick, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.