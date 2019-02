Trigoria, palestra e tattica. Manolas in gruppo, individuale in campo per Olsen – FOTO

Non c’è tempo per pensare ai tre punti contro il Chievo: la Roma dopo la seduta di ieri, anche stamattina si è ritrovata a Trigoria per preparare l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto (martedì alle 21 allo stadio Olimpico). Tanti i dubbi di Di Francesco: Schick sicuro del forfait per un problema muscolare al flessore della coscia sinistra, mentre recupera Manolas. Flebili speranze per Olsen, che oggi ha svolto lavoro individuale in campo con Under e Perotti. Ieri De Rossi e Pellegrini hanno fatto lavoro individuale programmato, ma oggi si sono allenati regolarmente in gruppo.

INFORTUNATI

Diego Perotti: postumi distrattivi al polpaccio sinistro, possibile rientro col Bologna.

Cengiz Under: problema muscolare alla coscia destra, possibile rientro col Bologna.

Robin Olsen: risentimento al polpaccio, in dubbio per il Porto.

Patrik Schick: problema muscolare al flessore della coscia sinistra, out con il Porto.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 10.45 – Inizio in palestra per la squadra, poi divisa in due gruppi per il riscaldamento. Infine lavoro tattico. Ok Manolas, mentre Olsen, Ünder e Perotti svolgono individuale in campo. Schick sicuramente out martedì per un problema muscolare al flessore della coscia sinistra.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro il Porto molti dubbi per Di Francesco: Olsen con ogni probabilità non ci sarà, pronto Mirante. In mezzo al campo si rivedono De Rossi e Pellegrini, in panchina Nzonzi. Davanti sicuri di giocare Dzeko ed El Shaarawy, a destra può scalare Zaniolo o giocare Florenzi con la conferma di Karsdorp da terzino.

Roma (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy.