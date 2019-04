Trigoria, Olsen e Nzonzi tornano in gruppo. Personalizzato per Perotti

La Roma continua a prepararsi per il match di sabato contro l’Inter, decisivo per la corsa Champions. Ranieri mette a punto la squadra migliore e recupera Nzonzi, rientrato in gruppo dopo la botta al ginocchio che l’ha fermato nel match con l’Udinese. Continua il lavoro a parte Perotti, alle prese con la riatletizzazione dopo i problemi dell’ultimo periodo. Torna in gruppo anche Olsen, che ieri ha svolto individuale.

INFORTUNATI

Daniele De Rossi: lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, 2-3 settimane di stop.

Rick Karsdorp: problema al bicipite femorale, tre/quattro settimane di stop.

Davide Santon: problema al bicipite femorale, due/tre settimane di stop.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Palestra per il gruppo, con riscaldamento finalizzato alle partitelle a campo ridotto. Prosegue il lavoro personalizzato invece Diego Perotti.

PROBABILE FORMAZIONE

Senza De Rossi, Ranieri è costretto a studiare il nuovo centrocampo. Nzonzi il favorito per prendere il posto del capitano. Florenzi torna dal primo minuto. Marcano lascia il posto a Kolarov.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.