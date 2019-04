Trigoria, lavoro tecnico e tattico. In gruppo Florenzi e Pastore, De Rossi a parte per una botta

All’orizzonte due giorni fondamentali in vista del match con l’Udinese. La rincorsa Champions della Roma, un anno dopo l’impresa europea con il Barcellona, riparte dal fortino di Trigoria, con il conteggio degli infortunati che continua a preoccupare Ranieri, soprattutto per quel che riguarda gli esterni difensivi. Tornano in gruppo Pastore e Florenzi, mentre continua il lavoro individuale di Perotti. Individuale anche per De Rossi dopo una botta al ginocchio rimediata ieri.

INFORTUNATI

Rick Karsdorp: problema al bicipite femorale, tre/quattro settimane di stop

Davide Santon: problema al bicipite femorale, due/tre settimane di stop

Diego Perotti: problema al bicipite femorale, possibile rientro contro l’Udinese

Alessandro Florenzi: problema al polpaccio, possibile rientro contro l’Udinese

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Inizio del lavoro mattutino con un riscaldamento, poi un lavoro tecnico e la tattica. Florenzi e Pastore tornano in gruppo, Perotti continua con il lavoro individuale. Individuale anche per De Rossi dopo una botta rimediata ieri al ginocchio.

PROBABILE FORMAZIONE

Contro l’Udinese Ranieri avrà una vera e propria emergenza terzini: Kolarov è squalificato, Santon e Karsdorp sono infortunati. Florenzi tenterà un recupero in extremis per andare a posizionarsi sulla fascia destra, mentre a sinistra ci sarà Jesus. A centrocampo spazio a Cristante, De Rossi e Zaniolo, con Kluivert, Dzeko ed El Shaarawy a comporre il tridente d’attacco.

Roma (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Jesus; Cristante, De Rossi, Zaniolo; Kluivert, Dzeko, El Shaarawy