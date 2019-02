Trigoria, lavoro tattico dopo la palestra. Individuale per Under, Jesus e Perotti – FOTO

Archiviato il pareggio di domenica contro il Milan, ieri pomeriggio la Roma è tornata a Trigoria per cominciare a preparare la prossima sfida di campionato contro il Chievo Verona, in programma venerdì 8 febbraio alle 20.30. Oggi nuova seduta di lavoro: torna Di Francesco dopo il meeting di Francoforte, così come i 5 azzurri convocati da Mancini per lo stage in Nazionale (Cristante, El Shaarawy, Florenzi, Lorenzo Pellegrini e Zaniolo).

INFORTUNATI

Antonio Mirante: problema muscolare al polpaccio, stop da valutare.

Diego Perotti: postumi distrattivi al polpaccio sinistro, stop da valutare.

Juan Jesus: lesione al menisco interno del ginocchio destro, stop da valutare.

Cengiz Under: problema muscolare alla coscia destra, stop da valutare.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 16.00 – La squadra è in campo per un lavoro tattico insieme ad una parte della Primavera di Alberto De Rossi. Successivamente i giallorossi saranno impegnati in una partitella finale. Lavoro individuale per Under, Perotti e Jesus. De Rossi e Manolas hanno lavorato a parte in palestra.

Ore 15.00 – Squadra in palestra per svolgere esercizi a circuito prima di scendere sul campo C per proseguire la seduta, dove è previsto un lavoro tattico.

PROBABILE FORMAZIONE

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Schick, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.