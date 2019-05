Trigoria, lavoro atletico e tattico. A parte Pellegrini, individuale programmato per Zaniolo – FOTO

Ancora scossi per la notizia dell’addio di Daniele De Rossi, i giallorossi si ritrovano anche oggi sul campo di Trigoria per provare a concentrarsi sul finale di stagione. Sabato la Roma sarà impegnata a Sassuolo, campo sul quale sarà obbligata a vincere. Da valutare il rientro di Pellegrini, che oggi è allenato a parte.

INFORTUNATI

Lorenzo Pellegrini: sovraccarico intorno a una cicatrice, in dubbio per il Sassuolo.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 16.00 – La seduta dei giallorossi è cominciata con un lavoro atletico in palestra di mezz’ora, per poi continuare sul campo nonostante la pioggia. Subito dopo lavoro tecnico-tattico: prima partita tattica, poi consueta partitella a campo ridotto. A parte Pellegrini, individuale programmato per Zaniolo.

PROBABILE FORMAZIONE

Difficile un recupero di Pellegrini, che potrebbe lasciare il posto a De Rossi. Confermata la difesa, così come Dzeko e El Shaarawy. Chance Under.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.