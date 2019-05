Trigoria, De Rossi e Santon tornano in gruppo. Individuale per Perotti

Le notizie sul futuro a Trigoria lasciano spazio al campo. Oggi la squadra si è ritrovata al Fulvio Bernardini per la prima seduta settimanale. Nel mirino la sfida con la Juventus, in programma domenica sera all’Olimpico. Claudio Ranieri ritrova De Rossi e Santon. Buone notizie anche da Florenzi: gli esami svolti oggi hanno escluso lesioni muscolari.

INFORTUNATI

Alessandro Florenzi: problema muscolare alla coscia destra, rientro con la Juventus.

Diego Perotti: dolore al bicipite femorale destro, in dubbio per la Juventus.

CRONACA ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La squadra è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo un giorno di riposo: la seduta è cominciata in palestra per poi spostarsi su Campo Testaccio. Buone notizie per mister Ranieri: sia capitan De Rossi che Santon hanno ricominciato a lavorare con il gruppo. Lavoro individuale per Diego Perotti, che non si dovrà sottoporre ad esami strumentali.

PROBABILE FORMAZIONE

Ranieri ritrova De Rossi e Santon. Per la sfida con la Juve conferme per El Shaarawy e Dzeko, Pastore insidia Pellegrini. A destra Kluivert, Zaniolo e Under si sfidano per una maglia.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.