Zukanovic: “Roma più compatta, ma se siamo cattivi possiamo farle male”

La vittoria dell’Empoli ha complicato la situazione del Genoa. I rossoblù ora sono lontani solo tre punti dalla zona retrocessione e dovranno fare punti in queste ultime tre partite per allontanare lo spettro della Serie B. Il primo ostacolo si chiama Roma. A pochi minuti dal fischio d’inizio ha parlato Zukanovic, uno degli ex di giornata. Queste le sue parole.

ZUKANOVIC A ROMA TV

Vi giocate molto.

Tutte e due le squadre stanno lottando, sarà una partita molto intensa. Dobbiamo stare attenti per 95 minuti e cercare di conquistare il risultato.

Che Roma vi aspettate?

Con il cambio di allenatore la Roma è più compatta, c’è più sicurezza in difesa ma dipende tutto da noi, da come entriamo in campo e cosa vogliamo. Se entriamo concentrati e con la cattiveria giusta secondo me possiamo fargli male.