Aleksandar Ceferin confermato alla presidenza dell’Uefa fino al 2023. Questa mattina a Roma, nella riunione della associazione internazionale che si è tenuta all’Hilton, lo sloveno (unico candidato per la poltrona) ha ricevuto l’incarico per la seconda volta consecutiva. Due anni e mezzo fa, Ceferin era subentrato a Platini.