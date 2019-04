Turchia, tragedia Alanyaspor: muore il ceco Sural. L’addio di Schick: “Riposa in pace” – FOTO

Josef Sural, attaccante ceco dell’Alanyaspor (Turchia), ha perso la vita in un incidente stradale. Il calciatore viaggiava su un pullman privato, di ritorno dalla trasferta sul campo del Kayserispor. Altri sei compagni di squadra sono stati coinvolti nell’incidente, Papiss Cisse, Steven Caulker, Djalma Campos, Baiano, Welinton e Isaac Sackey. Per loro solo lievi ferite. Patrik Schick, compagno di Sural in nazionale, ha dedicato un post Instagram al giocatore. “Riposa in pace” il messaggio del romanista.