Suso: “Roma forte, ma per noi conta solo vincere”

A pochi minuti dal fischio d’inizio, Suso è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive per presentare la sfida di questa sera allo stadio Olimpico tra la Roma e i rossoneri. Queste le sue dichiarazioni:

SUSO A SKY

Avvertite il livello alto del vostro gruppo?

Sì, siamo in un buon momento ma oggi c’è una squadra molto forte come la Roma. Oggi sarà molto difficile.

Come cambia da Higuain a Piatek?

Non cambia nulla.

Avete di fronte la Roma…

Penso che al di là di pensare che sia la Roma, l’importante sia vincere. Siamo in una bella posizione che aspettiamo da tanto tempo e dobbiamo continuare così.

SUSO A ROMA TV

Milan che arriva da due successi importanti e la Roma colpita da una sconfitta cocente in Coppa Italia. Che partita ti aspetti?

Loro vengono da una situazione che non è facile ed è peggio per noi perché la Roma vuole dimostrare alla loro gente di fare meglio e noi dobbiamo stare attenti soprattutto a questo