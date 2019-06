Siviglia, Monchi sceglie Lopetegui come nuovo allenatore

Il Siviglia dell’ex diesse giallorosso Monchi ha annunciato in mattinata il nuovo tecnico. Sarà infatti Julen Lopetegui ad ereditare la panchina sulla quale lo scorso hanno era seduto Pablo Machin. L’allenatore proverà così a rilanciarsi dopo un anno tribolato, in cui è passato dalla mancata avventura Mondiale con la Spagna alla difficilissima esperienza al Real Madrid conclusa poi con l’esonero. Lopetegui ha vinto la concorrenza tra gli altri anche di Eusebio Di Francesco, per alcune settimane vicino a riabbracciare Monchi al Siviglia dopo il periodo alla Roma.

embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/SevillaFC/status/1135833630079537152″]