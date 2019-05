Serie B, festa Brescia: la squadra di Corini è la prima squadra promossa in Serie A

Il Brescia è la prima squadra promossa dalla Serie B alla Serie A. La squadra di Eugenio Corini (e di Tonali) oggi ha superato per 1-0 l’Ascoli grazie al gol di Daniele Dessena al 36′: i tre punti, a due giornate dalla fine, bastano per l’aritmetica certezza della promozione. Il Palermo, infatti, ha pareggiato 2-2 in casa con lo Spezia e non può più raggiungere le Rondinelle, ora staccate di 7 punti. La prossima a staccare il pass diretto per la Serie A potrebbe essere il Lecce di Liverani, secondo a +4 sui rosanero che però hanno una partita in meno rispetto ai giallorossi.