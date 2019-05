Serie A, Torino-Lazio 3-1: i granata chiudono settimi, nel giorno dell’addio a Moretti

L’ultima domenica di Serie A si è aperta con il match tra Torino e Lazio, che non aveva valore ai termini della classifica ad eccezione del settimo posto. I granata chiudono alla grande un’annata da record, vincendo 3-1 contro la squadra di Inzaghi, che chiude ottava a -4 dagli uomini di Mazzarri al settimo posto. Il Torino raggiunge quindi la Roma a 63 punti, con i giallorossi che anche in caso di ko questa sera sarebbero avanti grazie agli scontri diretti. Primo tempo senza grandi emozioni, poi nella ripresa l’uno-due in pochi minuti firmato da Iago Falque e Lukic. La Lazio accorcia con il ritorno al gol di Ciro Immobile, ma i padroni di casa ristabiliscono le distanze con la rete di Lorenzo De Silvestri. Nel finale passerella per Emiliano Moretti, che pochi giorni fa aveva annunciato il ritiro.