La Juventus perde a sorpresa a Ferrara contro la Spal e rimanda la festa scudetto. Bastava un punto ai bianconeri per laurearsi campioni d’Italia per l’ottava volta consecutiva, che però non è arrivato. Vincono gli emiliani in rimonta per 2-1, grazie alle reti di Bonifazi e Floccari. Di Kean il gol bianconero che aveva illuso i suoi.