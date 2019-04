Che regalo del Milan: col Parma è 1-1, decisivo Bruno Alves. Roma a -2

Il Milan non vince a Parma e fa un regalo alle inseguitrici. I rossoneri al Tardini nell’anticipo delle 12.30 non vanno oltre l’1-1 e fanno salire solo a due i punti di vantaggio sulla Roma. La squadra di Gattuso non si rende quasi mai pericolosa per un’ora, soffrendo anche i tentativi dei padroni di casa. A venti minuti dalla fine il gol del neoentrato Castillejo, che sembra togliere le castagne dal fuoco a Gattuso. Il Parma però reagisce e trova prima il palo con Ceravolo e poi all’87’ la punizione perfetta di Bruno Alves, che batte Donnarumma.

Il Milan sale così a 56 punti, a più 2 sulla Roma, impegnata stasera a San Siro contro l’Inter.