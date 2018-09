Serie A, poker della Lazio al Genoa. L’Udinese vince in casa del Chievo

La Roma crolla in casa del Bologna perdendo 2-0 al Dall’Ara e precipita nella crisi. Dopo la vittoria del Napoli a Torino nel lunch match contro i granata per 3-1, alle 15 la quinta giornata di Serie A ha visto in campo altre tre partite. Oltre alla sfida dei giallorossi, allo Stadio Olimpico la Lazio ha infilato la terza vittoria consecutiva in campionato contro il Genoa. Nel primo tempo biancocelesti in vantaggio 2-0 grazie ai gol di Caicedo e Immobile, poi dopo pochi secondi dall’inizio della ripresa ancora in rete Piatek. Il polacco accorcia le distanze per i rossoblù, ma la squadra di Simone Inzaghi reagisce e trova altre due reti con Milinkovic-Savic e Immobile per il 4-1 finale a sei giorni dal derby di sabato. Al Bentegodi di Verona l’Udinese passa 2-0 contro il Chievo per effetto dei gol di De Paul e Lasagna. Alle 18 in campo Milan e Atalanta, stasera c’è Frosinone-Juventus.