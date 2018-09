Altra vittoria per la neo-promossa Parma, che dopo aver sbancato San Siro la settimana scorsa, vince anche in casa contro il Cagliari. La sfida finisce 2-0 per gli emiliani, trascinati da un super Gervinho che realizza un gol capolavoro, dopo aver fatto tutto il campo in slalom tra gli avversari. La rete che aveva sbloccato il match l’ha messa a segno il solito Inglese.