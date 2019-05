Serie A, pareggio gialloblu: è 0-0 tra Frosinone e Chievo

Finisce con un pareggio a reti bianche l’avventura in Serie A sia del Frosinone sia del Chievo. Le due gialloblu regalano poco spettacolo al pubblico dello Stirpe, chiudendo sullo 0 a 0 una stagione tribolata caratterizzata da enormi difficoltà tecniche e tattiche. Avvio lampo degli ospiti, che trovano anche la rete al tredicesimo con l’eterno Pellisier, fermato però dalla terna arbitrale per fuorigioco. Si sveglia il Frosinone, che prova a farsi pericoloso con Ciofani, ma Semper è reattivo sul tiro dell’attaccante canarino. Ritmi lenti e match che non si accende, tenuto vivo soltanto dalle fiammate dei singoli. Nella ripresa prova a salire in cattedra Ciano, ma il suo mancino non riesce mai a trovare il bersaglio grosso. Uno 0 a 0 finale che descrive perfettamente la stagione di Frosinone e Chievo, attese adesso al purgatorio della B con la speranza di tornare il prima possibile nella massima serie italiana.