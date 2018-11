Serie A, niente sorprese all’Allianz Stadium: la Juve supera 2-0 la Spal

Tutto come previsto all’Allianz Stadium. Alla ripresa del campionato, dopo il ko della Roma in casa dell’Udinese, la Juventus batte 2-0 la Spal e sale momentaneamente a più 9 sul Napoli. Allegri lascia in panchina Matuidi, Chiellini e Dybala, ma i bianconeri non ne risentono pur contro una Spal che fa vedere un possesso palla di buona qualità. Il vantaggio arriva al 29‘ con il nono gol in campionato di Cristiano Ronado, che diventa così il capocannoniere della Serie A insieme a Piatek. Il raddoppio lo firma Mandzukic al 60‘, poi la Juve crea molte occasioni calciando spesso in porta ma si resta sul 2-0. Tanto basta per riallungare sul Napoli (impegnato domani col Chievo). Stasera Inter-Frosinone.