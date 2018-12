Serie A, Milik entra e risolve nel finale il Monday Night: il Napoli batte 2-1 l’Atalanta

Napoli all’ultimo respiro. Nel Monday Night il match dell’Atleti Azzurri d’Italia non tradisce le attese a regala un risultato al cardiopalma. Dopo la vittoria della Juve, la squadra di Ancelotti non poteva sbagliare se voleva continuare ad alimentare qualche speranza in ottica scudetto. Ci pensa Arek Milik, che entra in campo all’82’ e segna all’85 la rete del 2-1 che regala tre punti d’oro al Napoli, anche considerando il pareggio dell’Inter. Nel primo tempo gli azzurri erano passati subito in vantaggio con Fabian Ruiz al 2′, poi il pareggio al 56′ dell’ex Duvan Zapata. I partenopei restano a 8 punti dalla Juve, l’Atalanta resta a -2 dalla Roma.