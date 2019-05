Serie A, l’Atalanta mette alle corde la Roma: vittoria 2 a 1 sul Genoa

E’ un colpo importante quello piazzato dall’Atalanta di Gasperini nel match di oggi al Mapei Stadium contro il Genoa. Tre punti fondamentali, frutto di un secondo tempo coraggioso e di un’interpretazione di gara come al solito combattiva e gagliarda. La prima frazione di gioco scivola via senza particolari emozioni, se non per il gol al ventesimo di Gosens annullato però dall’intervento del Var. La Dea avrà modo di rifarsi subito all’inizio della ripresa: Gasperini fiuta l’occasione e manda in campo Barrow. Il gambiano – che sarà poi costretto a uscire per infortunio – entra con grinta e trova subito il gol, siglando la prima rete stagionale. Il Genoa di Prandelli ci prova, ma è un grifone che può poco contro l’entusiasmo ritrovato dei bergamaschi, che trovano il gol del raddoppio con Castagne, smarcato in area da Djimsiti. Nel finale arriva anche la rete della bandiera per gli ospiti, grazie allo spunto personale di Goran Pandev. Una vittoria che vale il momentaneo sorpasso ai danni dell’Inter, ma soprattutto una vittoria che costringerà Roma e Milan a una rincorsa Champions disperata in questo finale di campionato.