Serie A, la Samp vince il derby e si avvicina alla Lazio. Montella ricomincia l’avventura in viola con un pareggio

Due gare a reti inviolate nella domenica della 32esima giornata di Serie A. Fiorentina-Bologna e Sassuolo-Parma finiscono 0-0. Un inizio sciapo per l’ex Roma Vincenzo Montella, che torna al Franchi dopo le dimissioni in settimana del tecnico Pioli. Troppa Sampdoria per il Genoa al Marassi. Il derby della Lanterna finisce 2-0, con gol dell’ex giallorosso Defrel (che sale a 8 centri stagionali) e del capitano Fabio Quagliarella su rigore. I liguri ottenendo i tre punti, salgono a quota 48, a -1 dalla Lazio.