Serie A, la Roma vede la Champions: il Torino batte 2-0 il Milan

La Roma ora alla Champions ci crede per davvero. E lo fa grazie al Torino, che vince lo scontro diretto contro il Milan: finisce 2-0 grazie ai gol di Belotti su rigore e di un super Berenguer. I giallorossi restano così al quarto posto, in attesa della sfida tra Atalanta e Udinese in programma domani alle 19 a Bergamo: la squadra di Gattuso rimane a 56 punti, raggiunta proprio dal Torino, a meno due da quella di Ranieri. Se anche Gomez e compagni non dovessero trovare i tre punti, tutto passerebbe nelle mani della Roma, che non dipenderebbe più dai risultati delle dirette contendenti.