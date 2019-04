Serie A, la Lega conferma: si parte il 24-25 agosto. E la Roma va verso l’ultima in trasferta

Via al prossimo campionato il 24-25 agosto. Niente più partite dopo ferragosto come successo quest’anno: la Lega Serie A ha conferma l’inizio della prossima stagione il penultimo sabato del mese “per venire incontro agli interessi dei tifosi che il 17 e il 18 sono ancora in vacanza”. C’è poi il “problema” dello stadio Olimpico: considerando i tempi previsti dall’Uefa per avere in consegna l’impianto per l’inizio degli Europei 2020, la soluzione più plausibile – riporta l’Ansa – è che sia la Roma che la Lazio giochino l’ultima di campionato in trasferta. Una soluzione inedita visto che le due squadre condividono lo stadio e come da regolamento si alternano ogni giornata.