Prosegue la marcia della Fiorentina in campionato. La squadra di Pioli asfalta la Spal, sorpresa di questo inizio di stagione, con un netto 3-0 e si porta al secondo posto in classifica insieme al Sassuolo, con 10 punti (-2 dalla Juve che ha una partita in meno). In gol per i viola Pjaca, Milenkovic su calcio d’angolo e il solito Chiesa. Bene anche Gerson, tra i migliori in campo.