Serie A, Juventus-Atalanta spostata di sera: all’Allianz si giocherà alle 20.30

Juventus-Atalanta della penultima giornata di campionato cambia orario: il match si giocherà alle 20.30 di domenica 19 maggio. La gara era inizialmente prevista per le 15 dello stesso giorno, ma come riporta Sky Sport, è stata accolta la richiesta bianconera di poter posticipare la partita per permettere di effettuare di sera i festeggiamenti Scudetto all’Allianz Stadium. Il club bergamasco sarà ancora impegnato nella corsa Champions e giocherà un giorno dopo la Roma, impegnata sabato 18 al Mapei Stadium contro il Sassuolo.