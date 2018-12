Serie A, Juve inarrestabile: un’ottima Fiorentina cade 3-0 in casa. Napoli a -11

La Juventus continua a macinare vittorie. La squadra di Allegri, dopo aver trovato la qualificazione agli ottavi di Champions, non si ferma neanche in campionato e batte 3-0 la Fiorentina all’Artemio Franchi. Partita equilibrata e divertente, intensa e ad alti ritmi, sbloccata dal bel gol firmato da Rodrigo Bentancur al 31′. I viola giocano un ottimo calcio e creano diverse occasioni ma sono poco concreti e precisi in area di rigore. La Juve punisce e al 69‘ raddoppia con Chiellini, che torna al gol in campionato dopo due anni. Poi Al 79‘ la chiude Cristiano Ronaldo su calcio di rigore (per il portoghese decima gioia stagionale in Serie A). I bianconeri salgono provvisoriamente addirittura a +11 sul Napoli (lo score è di 13 vittorie e 1 pareggio), impegnato lunedì in casa dell’Atalanta. La Fiorentina, invece, resta a -1 dalla Roma.