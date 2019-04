Serie A, il Napoli condanna il Frosinone: ciociari ko 2-0 e a un passo dalla Serie B

Il Napoli si rialza dopo il ko casalingo con l’Atalanta. Nel lunch match della 34esima giornata, la squadra di Ancelotti batte 2-0 il Frosinone senza grandi patemi. Gli azzurri conquistano i tre punti grazie alle reti di Dries Mertens nel primo tempo e Amin Younes nella ripresa. I partenopei salgono a quota 70 e blindano il secondo posto dopo il pareggio dell’Inter, ora distante 8 punti. I ciociari, invece, vanno sempre più verso la retrocessione in Serie B: il Frosinone è al penultimo posto a 23 punti, ben 10 in meno dell’Udinese quartultimo. Se i friulani dovessero vincere con l’Atalanta, la retrocessione sarebbe aritmetica per gli uomini di Baroni, altrimenti verdetto rimandato alla prossima giornata in caso di ko a Sassuolo.