Serie A, il Milan batte il Bologna e va a pari punti con la Roma: rossoneri avanti negli scontri diretti

La 35^ giornata volge al termine, il Milan torna a vincere e lo fa a San Siro contro il Bologna. Il 2-1 è un risultato prezioso per i rossoneri che agganciano la Roma a 59 punti, ma con gli scontri diretti a favore che potrebbero fare la differenza a fine stagione in caso di parità di punteggio. La zona Champions dista ancora tre lunghezze con l’Atalanta salda al quarto posto. Intanto Gattuso ritrova un accenno di sorriso con le reti di Suso e Borini. Inutile il gol di Destro che dimezza solamente lo svantaggio. Entrambe le squadre terminano la gara in dieci per le espulsioni di Paqueta e Sansone.