Serie A, Empoli e Udinese vincono in trasferta: lotta salvezza emozionante

Dopo lo spettacolo offerto da Torino e Sassuolo nel lunch match, alle 15 si sono giocate altre due partite importanti per uno degli obiettivi rimasti in ballo. Frosinone-Udinese e Sampdoria-Empoli erano decisive per la lotta salvezza e i risultati finali animano ulteriormente la bagarre. L’Udinese vince 3-1 in casa dei ciociari grazie alla doppietta di Okaka e la rete di Samir, mentre l’Empoli sbanca ‘Marassi’ in un match al cardiopalma. I toscani vanno in vantaggio nel primo tempo con Farias, che replica la rete della scorsa settimana.. Nel secondo tempo finale caldo: Caputo sbaglia il rigore del raddoppio, ma sulla respinta Di Lorenzo buca Audero e manda i suoi sul 2-0. Nel recupero arriva un altro penalty, stavolta a favore della Samp: dal dischetto Quagliarella non sbaglia e sale a 26 gol in campionato. l’Empoli resiste e porta a casa tre punti vitali: la squadra di Andreazzoli è ancora terzultima, ma è a un solo punto di distanza dal Genoa, che ora rischia tantissimo dopo il ko con l’Atalanta di ieri. Udinese e Bologna sono a quota 37, con i rossoblù che giocheranno domani con il Parma. Al Dall’Ara sarà scontro diretto, perché con questi risultati anche i ducali sono rientrati improvvisamente nella lotta per non retrocedere. Gli uomini di D’Aversa hanno 38 punti, appena 3 in più dell’Empoli: chi vince domani si salva.