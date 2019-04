Serie A, Defrel grazia la Lazio: Samp battuta 2-1, doppietta di Caicedo

La Lazio batte 2-1 la Sampdoria a Marassi e torna in corsa per un posto in Champions League. La squadra di Simone Inzaghi ringrazia la doppietta di Caicedo ma anche l’incredibile errore di Defrel, che al 75′ sbaglia un gol clamoroso a due metri dalla porta vuota.

Il primo tempo è a marca laziale: Colley sbaglia al 3′ e spiana la strada al vantaggio dell’attaccante ecuadoriano, che poi replica al 19′. La Samp rimane in dieci per l’espulsione di Ramirez, ma nella ripresa le cose cambiano: Quagliarella trova il 2-1 (e il 150esimo gol in Serie A), poi Murru e Immobile centrano rispettivamente un palo e una traversa. Ma l’errore da penna rossa è dell’ex Roma Defrel, che a un quarto d’ora dalla fine sbaglia a porta vuota da pochi passi, condannando i suoi alla sconfitta. La Lazio sale a 55 punti, a meno uno da Milan e Atalanta (che devono ancora giocare) e a -3 dalla Roma.

A fine partita ha parlato proprio Caicedo: “Champions? Purtroppo abbiamo sbagliato due-tre partite, ma noi non molliamo mai – le parole a Sky Sport -. Restiamo uniti e lottiamo fino alla fine”.