Tutto facile per il Napoli, che al Bentegodi batte il Chievo con un netto 3-0 rimandando almeno di una giornata la festa scudetto della Juventus. A regalare i tre punti alla squadra di Ancelotti la doppietta di Koulibaly e il gol del solito Milik. Altra sconfitta per il Chievo, ormai aritmeticamente in Serie B.